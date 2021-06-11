الأمم المتحدة تطلق حملة لاتخاذ إجراءات للقضاء على عمالة الأطفال

ذكرت منظمة العمل الدولية أن هناك 160 مليون طفل يعملون في جميع أنحاء العالم، بالمقارنة بنحو 152 مليونًا وفقًا للإحصاءات السابقة.

وأشارت المنظمة، في بيان اليوم الجمعة، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال، إلى أن 9 ملايين طفل معرضون لخطر دفعهم إلى عمالة الأطفال بحلول نهاية عام 2022 نتيجة تداعيات انتشار فيروس (كوفيد-19).

وأوضحت المنظمة أنه لأول مرة منذ 20 عامًا، توقف التقدم العالمي فيما يتعلق بمكافحة عمالة الأطفال وجهود خفض عمالة الأطفال على مستوى العالم، مشيرة إلى أن 10 يونيو هو اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال، وهو جزء من السنة الدولية 2021 للقضاء على عمل الأطفال، حيث لا يزال ملايين الأطفال يعملون اليوم، وأحيانًا في ظروف خطرة.

وأضافت أن (كوفيد-19) أدى إلى تفاقم الوضع، وقد قدمت أكثر من 300 من الجهات المعنية العالمية، من الحكومات إلى المنظمات الشعبية، تعهدات باتخاذ إجراءات لعام 2021.

ويشارك الأشخاص في كل مكان في هذه الحملة من خلال صور طفولتهم مع هذه العبارة: "عندما كنتُ طفلا، أردتُ أن أصبح ...."، وتأتي المشاركة بهذه الصورة لدعم السنة الدولية للقضاء على عمالة الأطفال.

وتسعى المنظمة الدولية إلى العمل مع شركائها من أجل تحويل السنة الدولية إلى حركة عالمية مستدامة من أجل الأطفال.