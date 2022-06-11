زعيم الأغلبية بمجلس النواب الأمريكي يدعو لتمرير إصلاحات على قوانين السلاح في الولايات المتحدة

دعا زعيم الأغلبية بمجلس النواب الأمريكى ستيني هوير اليوم السبت، مجلس الشيوخ لتمرير إصلاحات على قوانين السلاح في الولايات المتحدة لجعلها أكثر صرامة.

وقال هوير - بحسب ما أوردته صحيفة (ذا هيل) الأمريكية في موقعها الإلكتروني - إن "الوقت حان الآن لاتخاذ إجراء، وأدعو مجلس الشيوخ لإصدار قوانين منطقية لضبط السلاح قبل فقدان المزيد من الأرواح البريئة". وأردف قائلا إن "مشروعات قوانين منع العنف المسلح؛ سيكون لها تأثير حاسم ولكن في حال انضمام مجلس الشيوخ الامريكي إلى مجلس النواب في تمريرها".

جاءت تصريحات زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ الأمريكي مع تنظيم الاف الشباب لاحتشاد في العاصمة الأمريكية واشنطن اليوم السبت، لدعوة الكونجرس الأمريكي على تمرير قوانين أكثر صرامة للأسلحة في أعقاب موجة عمليات إطلاق النار الجماعية الأخيرة. ولفتت الصحيفة الأمريكية إلى أن تلك المسيرة التي تعرف ب" مسيرة من أجل حياتنا" من المقرر أن تقام بعد أقل من شهر من مقتل 19 طالبا ومعلمين في إطلاق نار على مدرسة في أوفالدي بولاية تكساس الأمريكية بالإضافة إلى مقتل 10 أمريكيين من أصول أفريقية في نيويورك.

ومن المقرر تنظيم مسيرات مماثلة أيضا في أكثر من 450 مدينة في الولايات المتحدة وحول العالم اليوم السبت، وفقا لما أوردته الصحيفة الأمريكية "ذا هيل". بدورها، قالت يولاندا رينيه كينج، حفيدة الناشط والزعيم الأمريكي مارتن لوثر كينج، إن "النشطاء الشباب يساورهم الاحباط بعد عدة سنوات من التظاهر ووفيات لا حصر لها".

وأوضحت كينج "نتحد جميعا لأن هذا غير مقبول، مطالبة السياسة الأمريكية بحظر الأسلحة الهجومية الكبيرة". تأتي المسيرات المقررة اليوم في ولايات مختلفة بأمريكا بعد عدم توصل مجلس الشيوخ الأمريكي أمس لاتفاق بشأن تشريع مراقبة الأسلحة في أعقاب إطلاق النار الجماعي البارز مؤخرا. وكان قد أقر مجلس النواب الأمريكي في وقت سابق من الاسبوع الجاري، نسخته الخاصة مما يسمى بتشريع "العلم الأحمر" والذي يسمح للمحاكم بمنع الأشخاص الذين يعتبرون أنهم يشكلون خطرا على أنفسهم أو على الآخرين من الوصول إلى الأسلحة النارية الا أنه يواجه طريقا صعبا في مجلس الشيوخ الأمريكي المنقسم بالتساوي حيث يحتاج الديمقراطيون لدعم من الحزبين للوصول إلى عتبة 60 صوتا المطلوبة لتمرير معظم مشاريع القوانين.