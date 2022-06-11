الشرطة الألمانية: مرتكب حادث الطعن في جامعة هام مختل نفسيا

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هاجم رجل يبلغ من العمر 34 عاما، عدة أشخاص أمس الجمعة، بسكين وأصاب 4 منهم في جامعة هام ليبشتات بولاية شمال الراين ويستفاليا غربي ألمانيا.

وبحسب مكتب المدعي العام في دورتموند، أصيبت امرأة بإصابات خطيرة جراء الحادث.

وتم التغلب على المشتبه فيه من قبل الطلاب الذين احتجزوه حتى اعتقلته الشرطة.

وقامت الشرطة بعملية أمنية موسعة بعد ظهر أمس الجمعة، بمساعدة قوات خاصة.

وقال متحدث باسم الشرطة، إنه مع ذلك لا يفترض وجود خطر داخل الحرم الجامعي، حيث قام الشاب بالحادث بمفرده.

وأضاف متحدث باسم المدعي العام في دورتموند، أن هناك أدلة على وجود مرض عقلي لدى الشاب، لذلك يجب أن يفحصه الطبيب النفسي يوم غد السبت.

وأوضح أنه لا يوجد دليل على خلفية سياسية أو على وجود متواطئين آخرين معه، ذاكرا أنه كان يعيش في سكن طلابي، وتم تفتيش المسكن.

ووفقا للنتائج الأولية بحسب مكتب المدعي العام ذهب الشاب إلى مبنى الجامعة حوالي الثالثة والنصف مساء، وهاجم المتواجدين في ممرات الجامعة بسكين ثم توجه إلى قاعة محاضرات حيث تغلب عليه الطلاب واحتجزوه.

والمصابون الأربعة هم ثلاث سيدات ورجل واحد.

وحذرت قوات الطوارئ ببيان على خدمة الرسائل القصيرة تويتر، قائلة: "نحن في الموقع مع قوات شرطة قوية ونطلب منكم تجنب هذه المنطقة".

وفي فترة ما بعد الظهر تولى مكتب المدعي العام التحقيق.

فتحت الجامعة مطعمها لرعاية الطلاب المصدومين، وقالت مستشارة الجامعة ساندرا شلوسر لصحيفة "فيستفيليشه أنتسايجر" إن الأمر يتعلق فقط "باستقبال الطلاب المتعرضين للصدمة بأفضل صورة ممكنة"، مشيرة إلى تقديم مشروبات مجانية ورعاية نفسية لهم.

توجد مقرات جامعة هام ليبشتات التي تأسست عام 2009 في موقعين أحدهما في مدينة هام والآخر في مدينة ليبشتات، ويقع حرم فرع الجامعة في هام شرقي المدينة.

وينصب اهتمام الجامعة على علوم الهندسة والعلوم الطبيعية والاقتصاد وكذلك علوم الكمبيوتر.

وتضم الجامعة حاليا 5600 طالب في كلا الموقعين.

يبلغ عدد سكان مدينة هام الواقعة على الحافة الشرقية لمنطقة الرور حوالي 180 ألف نسمة.