دراسة أمريكية: «أوميجا – 3» فى الجسم يؤدى إلى انخفاض خطر الإصابة بالزهايمر

توصل علماء فى "معهد أبحث الأحماض الدهنية" فى واشنطن الأشخاص الذين لديهم مستوى مرتفع من " الأوميجا – 3" والأحماض الدهنية فى الدم هم أقل عرضة بنسبة 49٪ للإصابة بمرض الزهايمر (AD) مقابل أولئك الذين لديهم مستويات أقل.

وتشير النتائج المتوصل إليها إلى أن توفير الأوميجا – 3 فى النظام الغذائى، خاصة بين أولئك الذين يحملون جين ( ApoE4 ) الذى يلعب دورا فى زيادة مخاطر الإصابة بالإلزهايمر ، قد يبطىء من تطور المرض.

فى الدراسة الحالية ، قام العلماء بدراسة وفحص حالات نحو 1,490 شخصًا لا يعانون من الخرف وتبلغ أعمارهم 65 عامًا .. قاموا باختيار ارتباط حمض "الدوكوساهيكسانويك (DHA)" والأحماض الدهنية في الدم بمرض الزهايمر الحادث (AD) ، بينما يختبرون أيضًا التفاعل مع جين ( ApoE4).

ووجد الفريق أن خطر الإصابة بمرض الزهايمر لدى الأشخاص الذين لديهم مستويات عالية من DHA والأوميجا – 3 والأحماض الدهنية ، كان أقل بنسبة 49٪ مقارنة مع أولئك الذين لديهم مستويات منخفضة من هذه العناصر الغذائية الهامة .. علاوة على ذلك ، وجد الباحثون أن زيادة تناول الأوميجا – 3 قد يقلل من خطر الإصابة بمرض الزهايمر ، خاصة في الأشخاص المعرضين لخطر أكبر مثل أولئك الذين يحملون جين ( ApoE4) .. هذا ، ويؤدي تأخير AD بمقدار 5 سنوات إلى 2.7 سنة إضافية من العمر ، و 4.8 سنوات إضافية خالية من الألزهايمر AD للفرد الذي كان سيحصل على الألزهايمر AD وتبلغ قيمته أكثر من 500,000 دولار .