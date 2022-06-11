مصطفى شعبان يعود للدراما الشعبية في موسم رمضان 2023 بمسلسل «بابا المجال»

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أعلن المخرج أحمد خالد، عن تقديمه لمسلسل جديد يعرض في موسم رمضان 2023، من بطولة الفنان مصطفى شعبان، ويحمل اسم "بابا المجال".

ونشر خالد عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك، صورة تجمعه بالفنان مصطفى شعبان والمنتج كامل ابو علي، وصورة من غلاف سيناريو المسلسل، مدون عليها "بابا المجال.. اللي ياكل الحرام، الحرام يأكله"، ويتضمن العمل أحداث دراما شعبية مع الإثارة والأكشن.

يذكر أن الفنان مصطفى شعبان قد خاض موسم رمضان الماضي بمسلسل "دايما عامر"، والذي كان يتناول مشكلة التعليم، وشاركه البطولة الفنانة لبلبة وميرنا نور الدين وسينتيا خليفة ومحمد ثروت، وأحمد الشامي وآخرين.