كواليس تعاقد الاتحاد السكندري مع آنس أسامة وتوقيعه للزمالك

كشف محمد مصيلحي، رئيس الاتحاد السكندري، كواليس تعاقده مع آنس أسامة، لاعب المنتخب الوطني والزمالك لكرة السلة، في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء تعاقده مع الأبيض بنهاية الموسم المنقضي.

وكان الزمالك أعلن منذ أيام عبر موقعه الرسمي، عن تجديد تعاقده مع آنس أسامة لمدة عامين، قبل أن يعلن الاتحاد السكندري، هو الأخر عن إتمام تعاقده مع آنس أسامة بعقد لمدة 3 مواسم في صفقة انتقال حر.

وحول بيان رئيس الزمالك بمقاطعة نادي الاتحاد السكندري ورئيسه، قال محمد مصيلحي في تصريحات تلفزيونية: «أنس أسامة لاعب حر انتهى تعاقده مع الزمالك، وجلسنا معه واقتنع بالانضمام للاتحاد السكندري ووقع على عقود صحيحة وموثقة وتسلم مقدم عقده».

وأضاف: «الأمور سارت بشكل طبيعي، اللاعب طرق بابنا ونحن رحبنا به، بشكل يليق بقيمته كلاعب كبير في كرة السلة المصرية».

وأضاف: «نمتلك نسختين من عقد أنس أسامة، باللغة العربية والإنجليزية أيضا، بجانب رغبة مؤكدة منه والعقود الجديدة للاتحاد المصري لكرة السلة، وعقد موقع وفقا لقوانين الاتحاد الدولي للعبة».

وأوضح: «أنس طلب عدم الإعلان رسميًا حتى انتهاء الدوري، وبداية التفاوض تمت قبل عودة مرتضى منصور للإدارة، وقلت وقتها لـ حسين لبيب إننا وقعنا مع اللاعب».

وبسؤاله هل أنس طلب التراجع عن التعاقد مع الاتحاد السكندري؟، أجاب: «اللاعب كان عندي في المكتب منذ 10 أيام بحضور اللجنة الفنية لكرة السلة ووقع على العقود وكان سعيد جدًا ووقع برضا وانا سعيد جدًا بانضمامه».