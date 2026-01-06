وزيرة التخطيط: السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية تُترجم إلى خطط وأبواب تمويلية

قالت الدكتور رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن المواطن هو محور التنمية في السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية.

وأضافت خلال مؤتمر صحفي بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، أنّ السردية تتضمن برنامجًا وطنيًّا للإصلاحات الهيكلية مع مستهدفات كمية واضحة ومتسقة.

وأشارت إلى أن السردية الوطنية تُترجم إلى خطط وأبواب تمويلية، مشددا على أن السردية تهدف إلى تحسين جودة حياة المواطن في كافة مراحله العمرية.

ونوهت إلى أن الخطة تهدف إلى أن يتمتع المواطن بصحة جيدة ويحصل على تعليم متميز ولديه مهارات المستقبل ويكون مثقفًا وتتوفر لديه مقومات الإبداع وينعم بالأمن والأمان.

وشددت على أن السردية تهدف إلى جعل المواطن قادرًا على المساهمة بفاعلية في التنمية والحق في جني ثمارها، وهو ما يُمثل فصلًا كاملًا في السردية تتضمن تفاصيل عن الرعاية الصحية الشاملة وإتاحة خدمة التعليم بجودة مرتفعة.

وأوضحت أنّ السردية تتضمن الهدف لتحقيق العدالة الثقافية وتعزيز دور التنمية الشبابية والرياضية،مع تحقيق العدالة الاجتماعية.