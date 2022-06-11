مستشار الرئيس الأوكراني: كنا على علم واستعداد للعملية العسكرية الروسية

أكد مستشار مكتب الرئيس الأوكراني، ميخايلو بودولاك، أن أوكرانيا كانت تستعد للحرب الروسية قبل شنها حيث كانت تقوم بإجراء المناورات العسكرية ونقل مخزوناتها من الذخيرة حتى لا تتعرض للتدمير.

وقال بودولاك - في تغريدة على تويتر نقلتها وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية اليوم السبت "إذا لم تكن أوكرانيا مستعدة للحرب، فلماذا أصابت الضربات الروسية الأولى أهدافا مزيفة.. كانت أوكرانيا تستعد منذ العام الماضي: لقد علمنا عن الحملة العسكرية ليس فقط من الغرب ولكن من قبل استخباراتنا أيضا".

جاءت تلك التصريحات تعليقا على تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن ب​أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لم يستمع للتحذيرات بشأن التهديد بحملة عسكرية روسية واسعة النطاق.