إنقاذ 26 شخصا وجارِ البحث عن 3 آخرين إثر حريق لنش سياحي التهمته النيران بمرسى علم

نحجت الجهات المعنية في إنقاذ 26 شخصا، بينهم 12 سائحا، وجارِ البحث عن 3 آخرين، وذلك بعد نشوب حريق في أحد اللنشات السياحية التي كانوا يستقلونه، خلال رحلة غوص بمنطقة مرسى علم جنوب البحر الأحمر، حيث التهمت النيران اللنش بالكامل.

تلقت الأجهزة المختصة، إخطارًا بنشوب حريق في لنش سياحي يدعى "هيركن"، يقل على متنه 29 شخصًا، بين مصريين وأجانب، أثناء رحلة بحرية للغوص، وتم إنقاذ 12 سائحًا إنجليزيا، بالإضافة إلى 14 فردا مصريا، هم طاقم اللنش، فيما لا يزال البحث جاريًا عن 3 سائحين مفقودين.

وتبين أن اللنش غادر يوم 6 يونيو الجاري من مارينا بورتو غالب، وكان من المقرر عودته اليوم الأحد، وتم إنقاذ السائحين وطاقم اللنش ونقلهم إلى شاطئ قرية مرسى الشجرة، وجميعهم بصحة جيدة، فيما لا يزال البحث جاريا عن 3 سائحين مفقودين.