محافظ الوادي الجديد يتابع جاهزية القطاعات قبل انطلاق امتحانات الثانوية العامة

عقد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الأحد، اجتماعًا موسعًا لبحث استعدادت القطاعات المختلفة وجاهزيتها خلال فترة امتحانات الثانوية العامة، وذلك بحضور اللواء إسماعيل البركاوي مساعد مدير أمن المحافظة، وسيد محمود سكرتير عام المحافظة، ورؤساء المراكز ولفيف من القيادات التنفيذية والأمنية المعنية.

وأكد المحافظ، خلال الاجتماع، المتابعة للحظية لسير الامتحانات وتأمين محيط اللجان وتشديد الرقابة على أعمال نقل وتداول الأوراق الامتحانية، وتوفير الرعاية الطبية بمقرات اللجان للتعامل مع أي طوارئ، والتنسيق الكامل بين رؤساء اللجان وغرف العمليات بمديرية التربية والتعليم لمتابعة الموقف والتعامل الفوري مع أي شكاوى ترد.

ووجّه الزملوط المراكز بتوفير وسائل انتقال بتكلفة مخفضة لنقل طلاب القرى والمناطق النائية لمقار اللجان، وتقديم كل سبل الراحة والخدمات اللازمة للطلاب داخل اللجان.