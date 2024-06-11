إصابة مدني لبناني بجروح خطيرة إثر غارة إسرائيلية على الناقورة

أصيب مدني لبناني، اليوم الثلاثاء، بجروح خطيرة في غارة إسرائيلية استهدفت بلدة الناقورة.

وذكرت "الوكالة الوطنية للاعلام" اليوم أنه تم نقل الجريح إلى أحد مستشفيات المنطقة، مشيرة إلى أن "مسيّرة إسرائيلية أطلقت صاروخا على احد المباني الخالية في بلدة كفركلا".

وأعلن حزب الله اللبناني "قصف مجاهدي المقاومة الاسلامية مقر فوج المدفعية ولواء المدرعات التابع ‏لفرقة الجولان 210 في ثكنة يردن بعشرات صواريخ الكاتيوشا".

وكان الحزب أفاد بأن "وحدة الدفاع الجوي ‏في المقاومة الاسلامية تصدت ليل الإثنين/ الثلاثاء لطائرة صهيونية معادية انتهكت الأجواء ‏اللبنانية، وأطلقت باتجاهها صاروخ أرض - جو، مما أجبرها على التراجع باتجاه فلسطين المحتلة ومغادرة ‏الاجواء اللبنانية على الفور".‏

وتشهد المناطق الحدودية في جنوب لبنان تبادلاً لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وعناصر تابعة للمقاومة الإسلامية في لبنان، منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة.