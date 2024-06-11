العثور على جثة طبيبة متحللة في بورسعيد

تلقى اللواء مازن صبري مدير الأمن بمحافظة بورسعيد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد العثور على جثة "آلاء.ا" ، من مدينة طنطا بمحافظة الغربية، عمرها 27 سنة"، تعمل طبيبة بمستشفى النصر ببورسعيد، جثتها متحللة منذ ثلاثة أيام، حيث كانت تقيم بأحد الغرف بفندق سياحي مشهور بشارع صلاح سالم، بنطاق دائرة قسم شرطة حي الشرق، وطلبت من عمال النظافة عدم إزعاجها لإعدادها رسالة علمية أكاديمية، وعندما حان وقت مغادرتها للفندق، لم تفتح الباب فاضطر الأمن لكسر الباب، وعثر بجوار جثة الطبيبة على حقنة أنسولين.

وانتقلت إدارة المباحث الجنائية لمكان الواقعة للوقوف على ملابسات الحادث، لبيان هل هناك شبهة جنائية وراء الواقعة من عدمه.

وأمرت النيابة العامة بمحكمة بورسعيد الابتدائية، إدارة الطب الشرعي بإعداد تقرير عن الصفة التشريحية للجثة.

تم إيداع الجثة بمشرحة مستشفى النصر تحت تصرف النيابة العامة؛ لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة، لحين التصريح بدفن الجثة.



