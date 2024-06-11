الجيش العراقي يعلن مقتل قيادي في داعش بعملية عسكرية داخل الأراضي السورية

أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، اليوم الثلاثاء، عن تنفيذ عملية في سوريا، والإطاحة بقيادي في تنظيم «داعش» الإرهابي.

وذكر الجهاز في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية «واع»، أنه «استنادًا إلى معلومات استخبارية دقيقة، تمكنت مفارز خلية مكافحة الإرهاب في جهاز الأمن الوطني، بعد الحصول على الموافقات الرسمية، من قتل قيادي بعصابات داعش الإرهابية في سوريا، بعد التنسيق مع التحالف الدولي».

وأشار إلى أن «مفارز الجهاز، تابعت تحركات الإرهابي (خ.ش.ش) والمكنى (أبو زينب) خلال الأيام الماضية قبل أن تحاصره في منطقة البصيرة بالرقة السورية، ليتم قتله بعد اشتباكه مع القوة المنفذة».

وأوضح أن «الإرهابي عمل ضمن مفارز العبرة في الحدود العراقية السورية، واشترك بعمليات عدة على القطعات الأمنية في جزيرة الصينية بصلاح الدين وجزيرة البعاج، وكان مسؤولاً لـ(مفرزة العبرة) من العراق إلى سوريا، فضلاً عن نقله الأسلحة والمواد المتفجرة».