طعن 4 أساتذة جامعيين أمريكيين في الصين

ذكرت وسائل إعلام ومسؤولون حكوميون بالولايات المتحدة، أن 4 أساتذة أمريكيين من جامعة صغيرة بولاية أيوا‭‭ ‬،‬أصيبوا في هجوم طعن بمتنزه عام بإقليم جيلين شمال شرقي الصين، أمس الاثنين.

وقال آدم زابنر، وهو نائب عن ولاية أيوا، إن شقيقه بين الأربعة المصابين من أساتذة كلية كورنيل في أيوا. وأوضح أن المجموعة كانت تزور معبداً في متنزه بيشان عندما هاجمهم رجل بسكين. ولم ترد تقارير عن الدافع، وفقا لوكالة رويترز.

وتداول مقطع فيديو أظهر أشخاصاً ممددين على الأرض التي غطتها الدماء في حديقة على منصة "إكس"، مع عدم وجود أي أثر للصور على مواقع التواصل الاجتماعي الصينية.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان عبر البريد الإلكتروني، إن الوزارة على علم بتقارير عن "حادث طعن" في جيلين بالصين وتتابع الوضع.

ولم تصدر السلطات الصينية أي تعليقات حول الحادث، كما لم ترد تقارير في وسائل الإعلام الصينية.

وكان الأساتذة من كلية كورنيل في مهمة ضمن برنامج لتبادل خبرات التدريس مع جامعة شريكة، وهي جامعة بيهوا في مدينة جيلين.