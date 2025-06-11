تعتزم كندا بيع سندات خزانة بقيمة 5ر2 مليار دولار كندي (83ر1 مليار دولار أمريكي) أجل 28 يوما في مزايدة تجري يوم 17 يونيو.

وتستحق هذه السندات السداد يوم 16 يوليو/تموز.

ويتولى بنك كندا المركزي إدارة الطرح الذي سيتم إعلان نتيجته يوم 18 يونيو.

وفي وقت سابق من الشهر الحالي أعلن بنك كندا المركزي تثبيت سعر الفائدة الرئيسية للمرة الثانية على التوالي، لكن مسؤولي البنك قالوا إنهم قد يحتاجون إلى خفض الفائدة إذا تراجع الاقتصاد واستمر التضخم تحت السيطرة مع ظهور آثار الرسوم الجمركية الأمريكية.

وقررت لجنة السياسة النقدية برئاسة تيف ماكليم محافظ البنك المركزي الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسية عند مستوى 75ر2% دون تغيير وهو ما جاء متفقا مع توقعات أغلبية المحللين الذين استطلعت وكالة بلومبرج للأنباء.

وقال أعضاء اللجنة في بيان إنهم أبقوا على سعر الفائدة دون تغيير مع ورود المزيد من المعلومات حول الحرب التجارية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي وصفوها بأنها "أكبر رياح معاكسة تواجه الاقتصاد الكندي، إذ يُضعف الصادرات ويزيد من حالة عدم اليقين لدى المستهلكين والشركات". في الوقت نفسه، أضاف الأعضاء أن الاقتصاد الكندي صمد بقوة أكبر من المتوقع في الربع الأول، وأشاروا إلى ارتفاعٍ مؤشر التضخم الأساسي الذي يستبعد السلع الأشد تقلبا مثل الغذاء والطاقة خلال الفترة الأخيرة.