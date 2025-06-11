واشنطن بوست تكشف عن تكلفة رد ترامب على احتجاجات لوس أنجلوس

اعتبرت صحيفة "واشنطن بوست" أن تكلفة "الرد العسكري" لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الاحتجاجات في لوس أنجلوس البلاد قد تبلغ 134 مليون دولار لمدة 60 يوما من العملية.



وكتبت الصحيفة نقلا عن المدير المالي لوزارة الدفاع الأمريكية برين وولاكوت ماكدونيل: "من المتوقع أن يكلف الرد العسكري لإدارة ترامب على الاضطرابات في لوس أنجلوس 134 مليون دولار لمدة 60 يوما من العملية".



بدأت الاضطرابات في 7 يونيو الجاري بعد مداهمة قامت بها خدمة الهجرة والجمارك الأمريكية في مركز لوس أنجلوس، حيث جرت عملية واسعة النطاق للكشف عن المهاجرين غير الشرعيين.

واندلعت اشتباكات مع المحتجين على خلفية تقارير عن احتمال تخفيض التمويل الفيدرالي للولاية.

وفي اليوم التالي، أعلن البيت الأبيض عن إرسال ألفي عنصر من الحرس الوطني إلى المدينة.

وأكدت سلطات مقاطعة لوس أنجلوس لاحقا أنها لم تطلب مساعدة الحرس الوطني، وشددت على أن قرار إدخاله تم دون مشاورات مع السلطات المحلية.

وأصبح هذا الأمر موضع خلاف علني بين البيت الأبيض الجمهوري والقيادة الديمقراطية للولاية.