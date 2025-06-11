التعاون الإسلامي تدين اعتداء الاحتلال على السفينة مادلين

أدانت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم الثلاثاء، اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي السافر على سفينة "مادلين" واختطاف من عليها من شخصيات سياسية وانسانية، معتبرة ذلك امتدادا لإرهاب الدولة المنظم الذي تمارسه "قوة الاحتلال".

وثمنت المنظمة، في بيان، الجهود والمبادرات الإنسانية وفعاليات التضامن الدولية مع الشعب الفلسطيني، وطالبت بالإفراج الفوري عن الناشطين الدوليين وتوفير الحماية لجميع العاملين في المجالين الإنساني والطبي والإعلامي، مؤكدة ضرورة السماح بدخول المساعدات الإغاثية والإنسانية بشكل كافٍ ومستدام إلى قطاع غزة.

كما جددت المنظمة دعوتها جميع الأطراف الدولية الفاعلة إلى تحمل مسؤولياتها تجاه إلزام الاحتلال الإسرائيلي وقف جميع جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والتدمير والتجويع والحصار التي يرتكبها ضد قطاع غزة.