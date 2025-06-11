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انهار عقار قديم مكون من 3 طوابق بشارع الحسيني وسط مدينة المنيا، فيما تحطمت سيارتين كانتا أسفل العقار.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، تلقت بلاغًا يفيد بوقوع حادث انهيار عقار قديم بشارع الحسيني بمدينة المنيا، حيث انهارت عليه سيارتان.

ودفعت الحماية المدنية والإسعاف سياراتها، وقوة أمنية من قسم شرطة المنيا أول، إلى موقع البلاغ، وتم فرض كردون أمني بمحيط الواقعة، وإبلاغ الوحدة المحلية للدفع بسياراتها لإزالة آثار الحادث.

وجرى تحرير المحضر اللازم بموجب الواقعة، وتم العرض على النيابة العامة؛ لمباشرة التحقيقات، والتي كلفت وحدة المباحث بالتحريات الأولية.