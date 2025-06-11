أفادت وكالة "سانا" السورية بمقتل عنصر من قوى الأمن الداخلي السوري وإصابة 3 آخرين باستهدافهم من قبل مجهولين في محيط مدينة تلكلخ الحدودية مع لبنان بمحافظة حمص.



وتشهد المدينة اشتباكات مسلحة مستمرة بين الأمن السوري والجماعات المسلحة منذ ذلك الوقت.

وقال قائد الأمن الداخلي السوري في محافظة حمص العميد مرهف النعسان: "ورد قبل قليل إلى مديرية الأمن الداخلي في منطقة تلكلخ بلاغ يفيد بتعرّض أربعة مدنيين لاستهداف مباشر من قبل مجهولين ما أسفر عن استشهاد اثنين منهم وإصابة اثنين آخرين بجروح خطيرة وهما في حالة حرجة".

وأضاف: "فور تلقي البلاغ باشرت الجهات المختصة التحقيق في الحادثة بهدف كشف ملابساتها ومعرفة الدوافع الحقيقية وراء هذا العمل الإجرامي".

وتابع: "في الوقت الذي نبذل فيه جهودا حثيثة لملاحقة الفاعلين وتقديمهم للعدالة رصدنا محاولات عبر منصات التواصل الاجتماعي لتأجيج الشارع وتحريض الرأي العام بدوافع الثأر والانتقام وقد تم التواصل مع الوجهاء في المنطقة لضبط الوضع واحتواء التوتر الحاصل".

وأكد أن قوات الأمن الداخلي لن تتوانى عن ملاحقة المجرمين الذين يحاولون العبث بأمن المجتمع وتقديمهم للقضاء العادل كما نهيب بالجميع عدم الانجرار خلف الشائعات التي تهدف إلى ضرب وحدة المجتمع السوري وجر البلاد نحو الفوضى.



وتداولت صفحات التواصل الاجتماعي مشاهد تظهر تعزيزات عسكرية كبيرة تنطلق باتجاه تلكلخ.



وأعلنت مديرية الأمن الداخلي في تلكلخ أمس أنها تمكنت بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة من إلقاء القبض على عدد من الخارجين عن القانون وضبط مستودع يحتوي على أسلحة وذخائر.