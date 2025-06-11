خيم الحزن على أهالي قرية الكيمان بمركز إسنا في الأقصر، عقب مصرع طفلتين شقيقتين غرقًا في مياه ترعة القرية.

وكانت فرق الإنقاذ النهري قد تمكنت، منذ قليل، من انتشال جثتي الطفلتين "لوسندا.أ، 10 سنوات، ورانيا.أ، 12 سنة"، بعد ساعات من غرقهما أمام مدرسة الكيمان الثانوية.

وبدأت المأساة عندما انزلقت الطفلة الصغرى وسقطت في مياه الترعة، وحاولت شقيقتها الكبرى إنقاذها، إلا أن التيار جرفهما معًا، ما أسفر عن وفاتهما غرقًا.

وجرى نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى إسنا التخصصي التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية، تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيقات للوقوف على ملابسات الواقعة.