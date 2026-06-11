كييف تعلن إسقاط 195 طائرة مسيرة روسية خلال الليل

أعلن سلاح الجو الأوكراني، في بيان عبر تطبيق "تليجرام"، اليوم الخميس، أن قوات الدفاع الجوي الأوكراني أسقطت 195 من أصل 221 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا خلال هجوم جوي على شمال وجنوب وشرق أوكرانيا خلال الليل.

وقال البيان، إن القوات الروسية شنت هجمات على أوكرانيا، خلال الليل، باستخدام صاروخين باليستيين من طراز إسكندر-إم، تم إطلاقهما من منطقة بيلجورود، بالإضافة إلى 221 طائرة مسيرة من طراز "شاهد"، وجيربيرا، وإيتالماس وطرز أخرى، تم إطلاقها من مناطق أوريل، كورسك، بريانسك، بريمورسكو - أختارسك الروسية، ومن تشاودا وهفاردييسكي بشبه جزيرة القرم المحتلة مؤقتا، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم".

وكشف البيان، عن صد الهجوم من قبل وحدات الدفاع الجوي ووحدات الحرب الإلكترونية والطائرات المسيرة وفرق النيران المتنقلة التابعة لسلاحي الجو والدفاع الجوي الأوكرانيين.

وبحسب البيانات الأولية، وحتى الساعة 07:30 صباح اليوم الخميس، أسقطت قوات الدفاع الجوي الأوكرانية أو عطلت 195 طائرة مسيرة روسية من طرز مختلفة في شمال وجنوب وشرق أوكرانيا.

ومن جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الخميس، أن القوات المسلحة الروسية تصدت خلال الليلة الماضية لـ 330 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق عدة من البلاد.

وقال البيان: "خلال ليلة 10 يونيو، من الساعة 8:00 مساء إلى الساعة 7:00 صباح اليوم الخميس، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي الروسية ودمرت 330 طائرة مسيرة أوكرانية ثابتة الجناحين"، بحسب ما ذكرته وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء.

وأضاف البيان، أنه جرى إسقاط الطائرات المسيرة "فوق مناطق بريانسك، وكورسك، وبيلجورود، وأوريول، وسمولينسك، وكالوجا، وتولا، وتفير، وفلاديمير، وإقليم كراسنودار، ومنطقة موسكو، وجمهورية القرم، وفوق مياه البحر الأسود وبحر آزوف".

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.