قوة دفاع البحرين تعلن تدمير عدد من الاعتداءات الجوية الإيرانية

قالت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين إن منظومات الدفاع الجوي تصدت واعترضت ودمرت عددًا من الاعتداءات الجوية الإيرانية الغادرة.

وأكدت في بيان، اليوم الخميس، أن جميع أسلحتها ووحداتها في أعلى درجات الجاهزية، وعلى أهبة الاستعداد الدفاعي لحماية المملكة.

ونوهت أن «إيران تواصل نهجها العدائي الممنهج عبر اعتداءاتها الآثمة بالصواريخ والطائرات المسيرة التي تستهدف المدنيين في مملكة البحرين».

وأهابت القيادة العامة بالجميع ضرورة توخي الحذر، وعدم الاقتراب من أو لمس أي أجسام غريبة أو مشبوهة ناتجة عن مخلفات الاعتداء الإيراني، والإبلاغ عنها فورًا.

وأشارت إلى أن «رجال وحدة هندسة الميدان الملكية في كامل الجاهزية للتعامل الفني الآمن مع تلك الأجسام، ضمانًا للسلامة العامة المواطنين والمقيمين كافة».

وشددت على أن «تعمد استخدام الصواريخ والطائرات المسيرة في استهداف المدنيين والممتلكات الخاصة، يُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني».

وفي وقت سابق، أعلنت إيران استهداف الأسطول الخامس الأمريكي في البحرين بطائرات مسيّرة، وفق ما نقلت وسائل إعلام رسمية إيرانية.

كما أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه هاجم 18 موقعًا عسكريًا أمريكيًا في قاعدتي علي سالم وأحمد الجابر الجويتين في الكويت، وقاعدة الشيخ عيسى الجوية في البحرين.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني أيضًا أنه استهدف بالصواريخ مركز قيادة وسيطرة أمريكي في الأردن.

ونقلت وكالة تسنيم عن الحرس الثوري قوله إن هذه «العملية العقابية ضد المعتدي» استهدفت «قاعدة الأزرق الجوية ومركز سيطرتها باستخدام 12 صاروخًا باليستيًا»، زاعمة أنها دمرت هذه المنشآت «وعددًا كبيرًا من الطائرات المقاتلة».

من جانبها، أدانت جمهورية مصر العربية، بأشد العبارات، الاعتداءات الإيرانية الآثمة والمتكررة التي استهدفت المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، ومملكة البحرين الشقيقة، ودولة الكويت الشقيقة، والتي تمثل انتهاكًا صارخًا لسيادة هذه الدول وسلامة أراضيها، وتصعيدًا خطيرًا يهدد أمن واستقرار المنطقة ويزيد من حدة التوترات الإقليمية.

وأكدت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج اليوم الخميس، تضامنها الكامل مع الأردن والبحرين والكويت، ودعمها لكل الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها وحماية مواطنيها ومقدراتها الوطنية، مجددةً رفضها القاطع لهذه الاعتداءات الآثمة والمتكررة.

وشددت مصر على أن أمن الدول العربية الشقيقة يمثل ركنًا أساسيًا من الأمن القومي المصري والعربي، وعلى ضرورة وقف التصعيد واحترام سيادة الدول وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية؛ حفاظًا على أمن واستقرار المنطقة.