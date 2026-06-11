قالت المهندسة إنجي اليماني، المديرة التنفيذية لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية بوزارة التضامن، إن السيدات المصريات يتّسمن بالذكاء، وهو ما رصدته خلال عملها الميداني بالسنوات الماضية.



ولفتت خلال تصريحات على برنامج «ستديو إكسترا»، المذاع بقناة «إكسترا نيوز»، مساء الأربعاء، إلى تواصلهم مع الرائدات الريفيات وتدريبهن على المشاريع الخضراء، وغيرها، بهدف نقل هذه الأفكار للسيدات بقرى الريف المصري.

وأكملت: « إحنا بنكلم كنا الميسرات بتوعنا الرائدات الريفيات بنكلمهم هما علشان هما اللي بينزلوا للستات على الأرض ويتكلموا بنفس اللغة بتاعتهم».

وأوضحت المردود الإيجابي لجهود الرائدات الريفيات، قائلة: «الراجع بقى من الأرض بيكون مختلف تمامًا حقيقي الستات فعلًا ذكية الستات فعلًا بتخاف».

ونوّهت إلى اهتمام سيدات الريف بالحفاظ على مستقبل ابنائهم، والاهتمام بالبيئة عبر إغلاق الأنوار، وتجنب استخدام المواد المُضرة وغيرها.

وتابعت: «الستات أول ما بتفهم الصح من الغلط وإيه اللي حلو لأولادها ولذريتها اللي جاية ولأحفادها بتبدأ تبقى عاملة زي الوحش الكاسر كدا وتبقى ماشية فعلًا على الصراط المستقيم».

وأضافت أن الدراسات العالمية أكدت على أن السيدات أكثر الفئات التزامًا بسداد التمويلات بعد الحصول عليها، عبر مشاريع مستديمة،معلقة: «هي فعلًا بتبقى عاوزة تبقى عندها دخل مستدام».

واردفت أن تحقيق السيدات للدخل المستدام، يهدف لتحسين مستوى الأبناء، وتوفير فرص العمل، وغيرها، بعيدًا عن انتظار الدعم الشهري.

وتطرقت إلى سعي الصندوق، ووزارة التضامن الاجتماعي، لتوفير دعم مالي في حالات الأزمات المالية المفاجئة، بعيدًا عن تخصيصه بشكل مستدام، موضحة: «الأسر اللي بتبدأ تشتغل في حاجات صغيرة ولادهم بيطلعوا عاوزين هما كما يعملوا حاجة».

واختتمت قائلة: «دائمًا كل الأفعال اللي بيعملها الأب والأم بتورث بشكل طبيعي جدًا للأجيال اللي بعد كدا».



