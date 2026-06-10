وزير الصحة يوافق على إجراء أول ولادة طبيعية مجانًا بمستشفيات القطاع العلاجي بجميع المحافظات

وافق الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، على إجراء أول ولادة طبيعية لكل سيدة مجانًا داخل مستشفيات القطاع العلاجي التابعة للوزارة بمختلف محافظات الجمهورية، وذلك في إطار جهود الدولة للارتقاء بصحة الأم والطفل وتعزيز الممارسات الطبية الآمنة وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

ويأتي القرار ضمن استراتيجية وزارة الصحة لتشجيع الولادة الطبيعية باعتبارها الخيار الطبي الأمثل للحالات غير المعقدة، لما لها من فوائد صحية مثبتة للأم والطفل، فضلًا عن دورها في الحد من المضاعفات المرتبطة بالولادات القيصرية غير الضرورية، بما يسهم في تحسين مؤشرات الصحة العامة.

وأكدت الوزارة أن القرار يُطبق في جميع المحافظات دون استثناء، بما يضمن العدالة في تقديم الخدمة الصحية وتكافؤ الفرص بين المواطنين، مشيرة إلى أن مستشفيات القطاع العلاجي مجهزة بالكامل لاستقبال هذه الحالات وفق أعلى معايير الجودة والسلامة، مع توافر الفرق الطبية المدربة والتجهيزات اللازمة لضمان تقديم خدمة صحية آمنة ومتكاملة.

ويعكس هذا التوجه اهتمام الدولة المستمر بدعم وتطوير المنظومة الصحية، لا سيما خدمات الرعاية المقدمة للمرأة، انطلاقًا من إيمانها بأهمية الاستثمار في صحة الأمهات باعتباره استثمارًا في مستقبل المجتمع والأجيال القادمة.