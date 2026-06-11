جيش الاحتلال الإسرائيلي يهدم منزلا فلسطينيا قيد الإنشاء في الضفة بدعوى البناء دون ترخيص

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

شرعت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، بهدم منزل فلسطيني قيد الإنشاء في بلدة كفر الديك غرب محافظة سلفيت شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر محلية للأناضول إن قوات الجيش اقتحمت المنطقة الغربية من البلدة برفقة جرافة عسكرية، وشرعت بهدم منزل يعود للفلسطيني محمد إسماعيل حبوب.

وأضافت المصادر أن المنزل، تبلغ مساحته 150 مترا مربعا، وكان لا يزال قيد الإنشاء.

وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي برر عملية الهدم بالبناء دون ترخيص.

وعادة ما تهدم إسرائيل منازل ومنشآت فلسطينية في المنطقة المصنفة "ج" من الضفة الغربية، بدعوى البناء دون ترخيص.

ووفقا لاتفاقية "أوسلو 2" الموقعة عام 1995، تخضع المنطقة "ج" لسيطرة إسرائيلية مدنية وأمنية وإدارية، وتشكل نحو 60 بالمئة من مساحة الضفة الغربية.

وإلى جانب المنطقة "ج"، صنفت الاتفاقية أراضي الضفة إلى منطقتين أخريين: "أ" تخضع لسيطرة فلسطينية كاملة، و"ب" تخضع لسيطرة أمنية إسرائيلية ومدنية وإدارية فلسطينية.

ويقول الفلسطينيون إن السلطات الإسرائيلية ترفض في الغالب منح تراخيص البناء للفلسطينيين في هذه المناطق، في وقت تواصل فيه توسيع المستوطنات المقامة على أراض محتلة.

ووفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، نفذت السلطات الإسرائيلية خلال مايو الماضي 70 عملية هدم طالت 155 منشأة فلسطينية، بينها 39 منزلا مأهولا و99 منشأة زراعية.