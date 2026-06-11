إيران: الاقتراب من مضيق هرمز سيُعتبر تعاونا مع العدو

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

• في بيان للحرس الثوري أشار فيه إلى إغلاق مضيق هرمز مجددا حتى إشعار آخر بسبب "انتهاك" وقف إطلاق النار

حذر الحرس الثوري الإيراني، الخميس، من أن اقتراب السفن من مضيق هرمز سيُعتبر "تعاونا مع العدو".

وبحسب وكالة أنباء الطلبة الإيرانية، جاء ذلك في بيان للحرس الثوري، أشار فيه إلى إغلاق مضيق هرمز مجددا حتى إشعار آخر بسبب "انتهاك" وقف إطلاق النار.

ودعا البيان جميع السفن إلى عدم مغادرة مناطق الرسو في الخليج العربي وبحر عمان، مضيفا أن "الاقتراب من مضيق هرمز سيُعد تعاونا مع العدو".​​​​​​​

وفجر الخميس، أعلن مقر خاتم الأنبياء العسكري في إيران، فجر الخميس، إغلاق مضيق هرمز أمام جميع أنواع السفن في أول رد على الهجوم الأمريكي الجديد.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية، عن "مقر خاتم الأنبياء" (الوحدة المسؤولة عن إدارة العمليات الحربية في الجيش)، أنه تم إغلاق ​مضيق ‌هرمز ⁠أمام ​جميع السفن، ومنها ⁠ناقلات النفط والسفن ⁠التجارية.

وحذر مقر خاتم الأنبياء من أن "​أي ‌سفينة تحاول المرور ‌ستتعرض لإطلاق النار"، وفق المصادر ذاتها.

ولاحقا، أعلن الحرس الثوري الإيراني، أنه قصف بالصواريخ والطائرات المسيرة عدة أهداف في قواعد عسكرية بالكويت والبحرين والأردن، رداً على هجمات أمريكية استهدفت مناطق متفرقة بإيران.

ومساء الأربعاء، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، بدء تنفيذ ضربات ضد عدة أهداف داخل إيران.

وما بين تعثر وتفاؤل حذر، تخوض طهران وواشنطن منذ بدء الهدنة الراهنة في 8 أبريل الماضي مفاوضات لإنهاء الحرب التي بدأتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير الماضي.