

تحل الفنانة نانسي عجرم ضيفة في برنامج "تخاريف" الذي تقدمه المذيعة وفاء الكيلاني على قناة "MBC مصر"، يوم السبت المقبل.

وتكشف نانسي خلال حوارها العديد من الأسرار والأشياء المهمة عن حياتها وعملها بالمجال الفني، وغيرها من التفاصيل المهمة، وتسألها وفاء إذا ما كانت تعتبر والدها ظالمًا عندما وضعها في الواجهة على طريق احتراف الفن والغناء، وهل تلومه أم تشكره؟ وهل تملك القدرة على أن تقرأ الناس من عيونهم وتصرفاتهم؟ بالإضافة للعديد من الأسئلة الأخرى.

يعرض برنامج "تخاريف" كل سبت الساعة 8:00 مساءً، ويستضيف العديد من الفنانين للحديث عن أعمالهم ومشوارهم الفني.