إزالة 24 حالة تعد على أملاك الدولة والأرض الزراعية بدسوق

أزالت مدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ 24 حالة تعد على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بالتعاون بين مركز شرطة دسوق ومديرية أمن كفر الشيخ.

قال اللواء خالد حسن رئيس مدينة دسوق، إنه تم إزالة 14 حالة تعد على أملاك الدولة من عشش وأكشاك وطوب وأسوار بالمدينة، منها أحياء (حديقة الأسرة، وإبراهيم الدسوقي، والكشلة، والموقف الرئيسي، وحي مصنع الأخشاب، ومحطة السكة الحديد، وحي شركة المياه).

أضاف حسن، في بيان صحفي اليوم، أنه تم إزالة 10 حالات تعد على الأراضي الزراعية بقرى (لاصيفر، والعجوزين، وسنهور المدينة، والكرادوة، وقرية البهنسية).

تم ضبط الآلات والمعدات المستخدمة، وتحرير محاضر بالمضبوطات.