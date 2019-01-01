«الإخوة أبوشعر» تنشد فى ساقية الصاوى 27 يوليو

تحيى فرقة «الإخوة أبوشعر» السورية للإنشاد الدينى، حفلا، يوم 27 يوليو الجارى، بقاعة الحكمة، فى ساقية عبدالمنعم الصاوى.

ويشدو أعضاء «الإخوة أبوشعر» خلال الحفل بمجموعة متنوعة من الابتهالات والأناشيد الدينية التى تعتمد على مقامات الموسيقى العربية لكبار المنشدين، منها «حث الراكب، وأهلا وسهلا بالنبى، والحبيب عرفته، والحمد لله والشكر لله، والحجرة البردة، والقلب يعشق كل جميل، وإلى أسيادى ردونى، وألفين صلاة على زعيم الوجود، وما لنا مولى سوى الله».

فرقة «الإخوة أبوشعر» تأسست عام 1983 فى سوريا، بهدف تقديم الإنشاد الدينى، وتتكون من 6 أشقاء ينتمون لعائلة «أبوشعر» والدهم الشيخ الجليل موفق أحمد إسماعيل أبوشعر الحسينى الرفاعى، الذى كان منشدا لبعض العلماء الكبار فى دمشق.