باريلا يصل ميلانو تمهيدا لانضمامه إلى إنتر

حط الإيطالي نيكولا باريلا، متوسط ميدان كالياري، رحاله في مدينة ميلانو الإيطالية، تمهيدا لإتمام صفقة انتقاله الرسمي إلى إنتر ناسيونالي.

وكانت تقارير صحفية قد أكدت، في وقت سابق، على توصل إنتر ميلان لاتفاق نهائي مع كالياري، يقضي بانضمام باريلا إلى النيرادزوري، في صفقة من شأنها وأن تُكلف خزائن "جوزيبي مياتزا" ما قوامه 45 مليون يورو.

وتباينت وسائل الإعلام في طريقة حسم إنتر للصفقة، إذ قالت شبكة "سكاي سبورت إيطاليا" بأن الأفاعي سيستعيرون باريلا، لمدة موسم واحد، مع إدراج شرط إلزامية الشراء عقب انتهاء فترة الإعارة، مقابل 45 مليون يورو، فيما ذكرت جريدة "جازيتا ديللو سبورت" الإيطالية بأن الإعارة ستكون برسوم 10 ملايين يورو، مع استفادة إنتر من بند، يخول له التعاقد مع اللاعب صاحب 22 عاما، مقابل 35 مليون يورو.

ومن المُتوقع أن يوقع باريلا مع إنتر، بموجب عقد يمتد لأربعة أعوام قادمة، وذلك بموجب راتب سنوي 2.5 مليون يورو، وسيكون حاضرا في قائمة الفريق المتافسة بكأس الأبطال الدولية الودية، والتي ستبدأها كتيبة المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي، 20 يوليو الجاري، بمواجهة مانشستر يونايتد، في سنغافورة.

يُذكر أن باريلا كان قد تواجد مع كالياري، على مدار المواسم الخمس الفائتة، وقد شارك مع الفريق المُنتمي إلى جزيرة ساردينيا في 112 مباراة، مُسجلا سبعة أهداف، ومُقدما ست تمريرات حاسمة، كما يملك هدفين هدفين في سبع مباريات دولية رفقة مُنتخب إيطاليا.