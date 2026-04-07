النقل: بدء حفر نفق الخط الرابع للمترو نحو الملك الصالح منتصف أبريل

أكدت وزارة النقل أنه جارٍ تجميع ماكينتَي حفر الأنفاق بالجزء الثاني من المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق، حيث تم إنزال أولى الماكينات بمحطة الفسطاط، على أن تبدأ أعمال حفر النفق الأول اعتبارًا من منتصف شهر أبريل الجاري في اتجاه محطة الملك الصالح، وصولًا في النهاية إلى محطة المساحة.

وقالت الوزارة، في بيان اليوم الإثنين، إنه من المقرر أن تبدأ ماكينة الحفر الثانية أعمالها في حفر النفق الثاني خلال منتصف شهر مايو المقبل، من محطة الفسطاط وفي الاتجاه ذاته نحو محطة الملك الصالح، وصولًا إلى محطة المساحة، بما يعكس دخول المشروع مرحلة جديدة ومهمة من مراحل التنفيذ الفعلي لهذا الجزء الحيوي من الخط.

وأضافت أن الخط الرابع للمترو في مرحلته الأولى، الجاري تنفيذها حاليًا بمعرفة شركات المقاولات المصرية الوطنية، يمتد بطول 19 كيلومترًا، ويضم 17 محطة، منها 16 محطة نفقية ومحطة سطحية واحدة. ويبدأ مسار هذه المرحلة من غرب الطريق الدائري على حدود مدينة السادس من أكتوبر، مرورًا بمحطة المتحف المصري الكبير، ثم ميدان الرماية، وشارع الهرم، حتى محطة الجيزة، حيث يتقاطع مع الخط الثاني لمترو الأنفاق، ثم يمتد ليتقاطع مع الخط الأول بمحطة الملك الصالح، لتنتهي المرحلة الأولى عند محطة الفسطاط.

وتابعت أن محطات المرحلة الأولى من الخط الرابع تشهد استمرار الأعمال الإنشائية، إلى جانب تقدم ملحوظ في أعمال الحفر النفقي للنفقين بالجزء الأول من المرحلة الأولى، بواقع نفق لكل اتجاه، من خلال تشغيل أربع ماكينات حفر نفقي، بواقع ماكينتين لكل اتجاه.

وأشارت الوزارة إلى وصول الماكينة الأولى إلى محطة المتحف المصري الكبير، فيما تتجه الماكينة الثانية حاليًا نحو محطة الأهرامات، بينما وصلت الماكينة الثالثة إلى محطة مدكور، ووصلت الماكينة الرابعة إلى محطة الطالبية.

كما يجري حاليًا دراسة تنفيذ المرحلة الثانية من الخط الرابع، والتي تمتد من الفسطاط إلى القاهرة الجديدة بطول 26.9 كيلومترًا، وتضم 21 محطة، منها 6 محطات علوية و15 محطة نفقية.

وأوضحت أن هذه المرحلة تمتد في مسار نفقي، وتتقاطع مع الخط السادس للمترو بمحطة السيدة عائشة، مرورًا بطريق النصر ومدينة نصر بشارع أنور المفتي، حيث تتبادل الخدمة مع مونوريل شرق النيل بمحطة الطيران، ثم تستمر بشارع حافظ إبراهيم، لتتقاطع مع محور شينزو آبي، ثم تمتد شرقًا إلى شارع أحمد الزمر وشارع الميثاق، قبل أن تتحول إلى مسار سطحي أعلى كوبري ماجد الفطيم للسيارات حتى تتقاطع مع الطريق الدائري، ثم تمتد في مسار علوي أمام أكاديمية الشرطة، ثم شرقًا بمحور السادات، ثم شمالًا بمحور مصطفى كامل، لتنتهي عند موقع ورشة العمرة الجسيمة للخط الرابع شمال تقاطع الطريق الدائري مع طريق (القاهرة/السويس)، وهو ما يمثل نهاية المرحلة الثانية.

ونوهت إلى أنه يجري حاليًا دراسة تنفيذ المرحلة الثالثة من المشروع، والتي تمتد من حدائق الأشجار إلى ميدان الحصري بطول 16.3 كيلومترًا، وتضم 10 محطات، فضلًا عن مواصلة الدراسات الخاصة بالمرحلة الرابعة من الخط، والتي تمتد من القاهرة الجديدة إلى مطار العاصمة بطول 38.7 كيلومترًا، وتضم 8 محطات، بهدف الوصول إلى العاصمة الإدارية الجديدة، مع تحقيق تبادل الخدمة مع القطار الكهربائي الخفيف (عدلي منصور – العاشر من رمضان – العاصمة الجديدة) في محطة مطار العاصمة.