«قومي المرأة» يزور سجن النساء بالقناطر للاطمئنان على توفير أوجه الرعاية

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استقبل قطاع السجون بإشراف اللواء زكريا الغمري مساعد وزير الداخلية للسجون، وفدًا من أعضاء "المجلس القومى للمرأة"؛ لزيارة نزيلات سجن النساء بالقناطر، بحضور ضباط من قطاع حقوق الإنسان.

وخلال الزيارة التقى أعضاء الوفد بعددًا من النزيلات، وقدم لهن النصح والمشورة فى مجال العناية الصحية بالمرأة، واطمئن على الرعاية المختلفة التى يوفرها القطاع للنزيلات لا سيما أوجه الرعاية الصحية.

وقدم أعضاء الوفد فى نهاية الزيارة الشكر لوزارة الداخلية؛ لإتاحة الفرصة لتنظيم تلك الزيارة وبالاهتمام الذى توليه لأوضاع المرأة داخل السجون ومراعاة الأبعاد الاجتماعية والإنسانية والصحية، واتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها إعادة تأهيلهن للخروج إلى المجتمع مواطنات صالحات.

وقال مصدر أمني بوزارة الداخلية، إن ذلك يأتي استمرارًا لنهج وزارة الداخلية بتطبيق أساليب السياسة العقابية الحديثة وتطويرها بما يضمن تفعيل أحكام القانون وتحقيق غايته ويحفظ للإنسان المسجون كرامته، كما يتخذ من التأهيل والرعاية المقدمة فى كافة المجالات سبيلاً للإصلاح.