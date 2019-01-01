محكمة أوروبية تلزم شركات الطيران بتعويض الركاب عن تأخير رحلات الربط

قضت أعلى محكمة بالاتحاد الأوروبي اليوم الخميس، بإلزام شركات الطيران الموجودة بالاتحاد الأوروبي بتعويض الركاب عن أي تأخير كبير في رحلات الربط في دول خارج الاتحاد إذا ما كانت مشمولة في تذكرة واحدة باعتها الشركات الأوروبية.

ودعمت محكمة العدل الأوروبية بذلك حقوق 11 مسافرًا قاموا بحجز رحلة من براغ إلى أبو ظبي وصولا إلى بانكوك من خلال شركة الخطوط الجوية التشيكية بحجز واحد.

وقد وصلوا متأخرين بأكثر من ثماني ساعات لوجهتهم النهائية بعد تأخر الربط برحلة تابعة للاتحاد للطيران.

ووفقا للوائح الاتحاد الأوروبي، فإن من حق الركاب طلب الحصول على تعويض مالي في حالة تأخر الرحلات لأكثر من ثلاث ساعات، إلا في ظروف معينة.

وأقام المسافرون دعوى ضد الشركة التشيكية للحصول على تعويض، إلا أن الشركة ردت بأن الشركة الشريكة هي التي تسببت في التأخير وليس الشركة التشيكية.

إلا أن القضاة لم يقبلوا هذا الرد، ورأوا أنه بما أن الشركة التشيكية هي التي تعاقدت مع العملاء، فإنها هي المسؤولة عما يحدث في الرحلات المرتبطة.

وأشارت المحكمة إلى أن من حق الخطوط التشيكية مقاضاة شركة الاتحاد لاستعادة مدفوعات التعويضات.