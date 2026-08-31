ليفربول يعلن رسميا ضم برادلي باركولا من باريس سان جيرمان

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، اليوم الإثنين، تعاقده رسميًا مع الفرنسي برادلي باركولا، جناح باريس سان جيرمان، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال ليفربول في بيان عبر موقعه الرسمي: «تم التعاقد مع برادلي باركولا، لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، بعقد طويل الأمد».

ولم يكشف النادي الإنجليزي عن مدة العقد أو القيمة الرسمية للصفقة، فيما أشارت تقارير صحفية إلى توقيع اللاعب لمدة 5 سنوات، حتى عام 2031، مقابل نحو 120 مليون يورو.

وكان باركولا يرتبط بعقد مع باريس سان جيرمان حتى يونيو 2028، قبل انتقاله رسميًا إلى صفوف ليفربول.