رئيس وزراء العراق يبحث مع مسؤولي جنرال الكتريك وسيمنس تأمين الطاقة الكهربائية

أكد رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، اليوم الأربعاء، على أهمية الشراكة الاستراتيجية مع شركتي جنرال الكتريك الأمريكية للطاقة، وسيمنس الألمانية من أجل إيجاد حلول شاملة لتأمين الطاقة الكهربائية والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة.



وقال رئيس الوزراء -خلال اجتماعه مع الرئيس التنفيذي لشركة جنرال الكتريك الأمريكية للطاقة جوزيف انيس: "إن العراق يتسع للشركات العالمية وفرص الاستثمار متاحة أمام الخبرات والشركات الكبرى لتقديم الخدمات للشعب العراقي في جميع المجالات، وفي مقدمتها الطاقة الكهربائية".



من جانبه، قدّم رئيس شركة جنرال الكتريك إيجازا عن سير العمل في المشاريع الاستراتيجية التي تنفذها الشركة الأمريكية والمتضمنة ربط عدة محطات ثانوية في مختلف محافظات العراق، لتساعد على فك الاختناقات في هذا الصيف والصيف المقبل، وسير العمل في مشروعي محطتي السماوة و ذي قار ومشروع محطة الزبير.



كما استعرض أنيس جانبا من المشاريع الجديدة قيد التعاقد التي ستزيد الطاقة الانتاجية للشبكة في العراق بمقدار 3000 ميجاوات، والمشاريع التي يتم مناقشتها في إطار خارطة طريق تطوير الكهرباء التي تغطي المشاريع في جميع محافظات العراق.



على الصعيد نفسه، أكد رئيس الوزراء العراقي خلال اجتماعه مع جو كايزر الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس الألمانية "على أهمية وضع جدول زمني لتنفيذ الطرفين للالتزامات المتبادلة وبذل أقصى جهد لتنفيذ الخارطة بتوقيتاتها الزمنية".



من جانبه، أكد رئيس شركة سيمنس أن الشركة مهتمة "كثيرا بتلبية حاجة العراق من الطاقة الكهربائية والسعي لتنفيذ برنامج الخارطة، وأن المسؤولية تضامنية لتحقيق متطلبات الشعب العراقي والتعاون المشترك في هذا المجال الحيوي".



وتعهد كايزر "بأن تساهم شركة سيمنس مع العراقيين في أن تتقدم حالة الكهرباء في المستقبل القريب".



وكان العراق قد وقع خلال النصف الأول من العام الحالي عقدين مع شركة جنرال الكتريك للطاقة وشركة سيمنس الألمانية بمليارات الدولارات لتأهيل وتطوير قطاع الطاقة الكهربائية.