الرومانية هاليب تتأهل لنهائي ويمبلدون للمرة الأولى في مسيرتها

صعدت الرومانية سيمونا هاليب للمباراة النهائية لمنافسات فردي السيدات ببطولة إنجلترا المفتوحة للتنس (ويمبلدون)، إحدى بطولات (جراند سلام) الأربع الكبرى اليوم الخميس للمرة الأولى في مسيرتها الرياضية.



وتغلبت هاليب على الأوكرانية يلينا سفيتولينا بنتيجة 6 / 1 و6 / 3 في الدور قبل النهائي للبطولة، المقامة على الأراضي العشبية.



واحتاجت هاليب، الفائزة ببطولة فرنسا المفتوحة (رولان جاروس) عام 2018، إلى 72 دقيقة فقط، لاجتياز عقبة سفيتولينا، التي سجلت ظهورها الأول في المربع الذهبي لإحدى البطولات الكبرى.



وصرحت هاليب لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، عقب تأهلها لنهائي إحدى بطولات جراند سلام للمرة الخامسة في مشوارها الاحترافي "إنه إحساس رائع. أشعر بالحماس والابتهاج".



أضافت هاليب "إنه أفضل شعور أحسست به في حياتي، النتيجة لا تعبر عن صعوبة المباراة. كنت قوية للغاية من الناحيتين الذهنية والفنية. كنت أقاتل في كل نقطة لأنني أريد الفوز في كل مباراة أخوضها".



ويعني تأهل هاليب للمباراة النهائية، صعودها ثلاثة مراكز في التصنيف العالمي الجديد للاعبات التنس المحترفات، لتحتل المركز الرابع بعدما كانت تتواجد في الترتيب السابع.



وتلتقي هاليب في المباراة النهائية مع الفائزة من مواجهة الدور قبل النهائي الأخرى بين الأمريكية المخضرمة سيرينا وليامز والتشيكية باربورا ستريكوفا، التي سوف تقام في وقت لاحق اليوم.