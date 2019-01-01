ناشئات اليد يفزن على تونس في معسكر فرنسا

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فاز ناشئات المنتخب الوطني لكرة اليد مواليد 2002، على ناشئات تونس بنتيجة 30 - 25، وذلك فى ثاني وديات الدورة الدولية الودية التى ينظمها الاتحاد الفرنسى لكرة اليد والمقامة حاليا بمدينة مرسيليا فى الفترة من 9 الى 14 يوليو الجارى بمشاركة منتخبات فرنسا ومصر وتونس وفنلندا.

تأتى مشاركة منتخب الناشئات في الدورة الدولية الودية بفرنسا فى إطار الاستعدادات للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية للناشئات المقرر إقامتها فى النيجر خلال شهر سبتمبر المقبل.

كان منتخب الناشئات قد فاز أمس الأربعاء على فرنسا ٣٠-٢٨، ويختتم مبارياته غدا ااجمعة بمواجهة فلنلدا، وتعود البعثة الى القاهرة صباح يوم 14 يوليو الجارى.

تضم البعثة: منى أمين عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة اليد رئيسا للبعثة، ورامى عبد اللطيف مدير فنى، ووليد ابو العطا مدرب عام، ايمان مرجان مدير اداري، دكتورة زينب باشا علاج طبيعى.

وتضم قائمة اللاعبات: ملك طلعت - ياسمين جمال - سهيلة رشوان - مريم طه - امينة هشام - روان سعيد - نهى ايمن - سارة يحيى - رحمة محمد عبد السلام - ياسمين وليد - شهد حسام - سارة ياسر - هنا لاشين - سلمى ياسر - مريم اسامة - منة الله سيد.