كاليفورنيا أول ولاية تطبق «التأمين الصحي المجاني» على المهاجرين غير الشرعيين

وقع حاكم ولاية كاليفورنيا، جافن نيوسوم، الثلاثاء، مشروع قانون يحق بموجبه حصول البالغين المهاجرين من ذوي الدخل المنخفض الذين تبلغ أعمارهم 25 عامًا فما أقل في الولاية، على برنامج الرعاية الصحية الأمريكي، بغض النظر عن قانونية الهجرة.

وبحسب موقع "NBC" الأمريكي، ستصبح كاليفورنيا أول ولاية أمريكية تقدم المساعدات الصحية المجانية الممولة من ضرائب الأمريكيين لصالح الشباب البالغين الذين يعيشون في الولاية بشكل غير قانوني.

ولن يمنح مشروع القانون مزايا التأمين الصحي لأي شخص يبلغ 25 عامًا أو أقل فحسب، بل يجب أن يكون هؤلاء الأشخاص من ذوي الدخل المنخفض بدرجة كافية تسمح لهم بالدخول في التأمين.

من ناحية أخرى، يقول قادة الحزب الديمقراطي المعارض إنهم يخططون لتوسيع تغطية التأمين الصحي لتشمل المزيد من البالغين خلال السنوات القادمة، وهي الخطوة التي وصفها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بـ"المجنونة".

ويعتبر المدافعون عن الإجراء الجديد أنه وسيلة لتحسين صحة المهاجرين في الولاية من خلال تزويدهم بالرعاية الطبية التي يحتاجون إليها، حيث إن العديد منهم موجودون بشكل غير قانوني ولا يحصلون على الرعاية إلا في حالات صحية محددة مثل الطوارئ أو الحمل، على الرغم من تسجيلهم في بعض البرامج الصحية التي تمولها الحكومة.

ودفع الديمقراطيون من ناحيتهم لتوسيع نطاق التغطية الصحية المجانية لتشمل مزيدا من البالغين في كاليفورنيا، لكن نيوسوم رفض قائلًا إن تكلفة تغطية جميع المهاجرين البالغين غير الشرعيين ستبلغ حوالي 3.4 مليار دولار، لكنه تعهد بمواصلة توسيع التغطية في السنوات المقبلة.

جدير بالذكر أن "Medic aid"، هو برنامج حكومي وفيدرالي يساعد في التكاليف الطبية لبعض الأشخاص ذوي الدخل والموارد المحدودة، حسبما تصفه جمعية التأمين الصحي الأمريكية.

ويقدم البرنامج خدمات الرعاية المنزلية والتمريض الشخصي، ويعتبر أكبر مصدر لتمويل الخدمات الطبية والصحية المتعلقة بالفقراء في الولايات المتحدة، حيث يوفر تأمينًا صحيًا مجانيًا لـ74 مليونًا من محدودي الدخل والمعاقين بنسبة 23% من الأمريكيين، منذ عام 2017.

وليست هذه هي السابقة الأولي للولاية في المجتمع الأمريكي، فقد أصبحت كاليفورنيا أول ولاية أمريكية أيضا التي تحظر التمييز على قصات الشعر الطبيعية لذوي البشرة السمراء، وذلك من خلال مشروع قانون وقع عليه نيوسوم، الأحد الماضي، يحظر من خلاله فرض قواعد ضد قصات الشعر الإفريقية أو لذوي البشرة السمراء، بما في ذلك قصات الأفروس والضفائر واللفائف والأقفال، لنبذ التفرقة بينها وبين القصات العادية للمواطنين البيض، بحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية.

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