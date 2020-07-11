انطلقت، اليوم، امتحانات الفرق النهائية بجامعة سوهاج، حيث تفقد الدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة، امتحانات الفرق النهائية بكلية الهندسة في الحرم الجامعي الجديد، برفقة نوابه، وعميد الكلية، وأمين عام الجامعة.

وشدد رئيس الجامعة، خلال الجولة، على تطبيق كل الإجراءات الاحترازية التي من شأنها الحفاظ على صحة وسلامة الطلاب، مشيرا إلى أن إدارة الجامعة وفرت كل السبل وسخرت كل الإمكانات لتنفيذ ذلك.

وذكر أن أسئلة الاختبارات تركزت في الأجزاء التي تم شرحها قبل 15 مارس الماضي والأجزاء التي تم شرحها عن بعد (أون لاين)، مناشدا جميع أعضاء هيئة التدريس تدارك الظروف التي مر بها الطلاب خلال أزمة كورونا ومراعاة ذلك أثناء التصحيح.

ومن جانبه، قال الدكتور أحمد قاسم عميد الكلية، إن اختبارات السنة الأخيرة تجري خلال الفترة من 11-28 يوليو الجاري، ويؤديها 260 طالبا موزعين على 10 لجان، موضحا أن الاختبارات تجري في بيئة صحية جيدة مع وجود أطقم طبية مرافقة خلال أعمال الاختبارات لقياس درجات الحرارة لجميع الطلاب منذ الدخول من البوابة الرئيسية.

جدير بالذكر أن الجولة تتخللها افتتاح عدد من معامل الإلكترونيات والأنظمة الكهربائية لتأهيل الطلاب لسوق العمل في مجال الطاقة الكهربائية توليد وتوزيع وتحكم.