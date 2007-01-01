 مصرع طبيب بيطري أخذا بالثأر جنوب بني سويف - بوابة الشروق
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مصرع طبيب بيطري أخذا بالثأر جنوب بني سويف

أرشيفية
أرشيفية
حازم الخولى
نشر في: السبت 11 يوليه 2020 - 6:45 م | آخر تحديث: السبت 11 يوليه 2020 - 6:45 م

لقي رئيس الوحدة البيطرية لقرية الحيبة التابعة لمركز الفشن جنوب بني سويف مصرعه صباح اليوم السبت، أثناء خروجه من منزله أخذزا بالثأر .

وتلقى اللواء زكريا صالح مدير أمن بني سويف إخطارًا من العميد أحمد سعد مأمور مركز شرطة الفشن بمقتل طبيب بيطري يدعي أشرف يوسف رئيس الوحدة البيطرية لقرية الحيبة، صباح اليوم أثناء تواجده في عملة بقرية الحيبة.

وانتقل الرائد أحمد حسين رئيس مباحث الفشن إلى مكان الحادث، حيث تبين أن القتيل من قرية تلت، وأنه يعمل رئيس الوحدة البيطرية لقرية الحيبة، وأنه يقيم بمحل عمله مع أسرته بعد اتهام أشقاءه بقتل أحد الأشخاص في مشاجرة بين عائلتين بقرية تلت وأثناء خروجة من سكنه صباح اليوم، أطلق عليه مجهولان النار وفرا هاربين مستقلين دراجة بخارية.

وتم استدعاء سيارة الإسعاف لنقل القتيل إلى مشرحة مستشفي الفشن، وأخطرت النيابة للتحقيق في ملابسات الحادث.

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