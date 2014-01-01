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السعودية تدعو المواطنين والمقيمين إلى عدم السفر للخارج

الرياض - د ب أ
نشر في: السبت 11 يوليه 2020 - 10:16 م | آخر تحديث: السبت 11 يوليه 2020 - 10:16 م

دعت وزارة الصحة السعودية المواطنين والمقيمين إلى عدم السفر للخارج في الوقت الحالي لعدم استقرار الوضع الوبائي لفيروس كورونا.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، اليوم السبت، أن دعوتها تأتي لعدم استقرار الوضع الوبائي لمرض فيروس كورونا، واستمرار انتشار وانتقال العدوى بالفيروس رغم التدابير والإرشادات الوقائية الصارمة المتبعة من مختلف دول العالم.

ونصحت وزارة الصحة السعودية بعدم السفر حفاظا على صحة المواطنين والمقيمين من زيادة فرصة الإصابة بفيروس كورونا خلال السفر.

وكانت وزارة الصحة السعودية أعلنت أن الرذاذ ينقل فيروس كورونا المستجد، إذ أن الرذاذ يعد أحد طرق الانتقال الرئيسية لعدوى كورونا.

وكشفت منظمة الصحة العالمية في الأيام الماضية أن فيروس كروونا ينتقل عن طريق الهواء.

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