قال الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إن أعداد الإصابات بفيروس كورونا المُستجد في تراجع مستمر.

وأضاف مسعود، في تصريح خاص لـ"الشروق"، اليوم السبت، أن مستشفى "ديرب نجم" المركزي لم يستقبل أية حالات إصابة بالفيروس على مدار يومين متواصلين، مشيرًا إلى أن أغلب المستشفيات نسبة إشغال الأسرة بها ضعيفة جدًا ولا تتجاوز 25%، مثل مستشفيان "منيا القمح – السعديين – الزقازيق العام – بلبيس – تلراك – أولاد صقر"، وأنه لو استمر الوضع كما هو الآن سوف نصبح في أمان.

وأوضح مسعود، أنه بداية من اليوم فإن أي مريض يتردد على المستشفيات سيتلقى الخدمة المطلوبة بعد عودة التخصصات تدريجيًا، لافتًا إلى أن قسم الأسنان تم عودته مرة أخرى.

وناشد وكيل وزارة الصحة بالشرقية، جموع المواطنين، بضرورة الالتزام بالاجراءات الوقائية وارتداء الكمامة بعدما تلاحظ إقلاع المواطنين عن ارتدائها من قِبل عدد كبير منهم بعد تخفيف الاجراءات من جانب الدولة، حفاظًا عليهم حتى لا يسوء الوضع.