مقتل 23 شخصا جراء سيول وانهيارات أرضية في نيبال

قال مسؤولون في نيبال اليوم السبت، إن سيولا وانهيارات أرضية ناجمة عن أمطار غزيرة أودت بحياة 23 شخصا على الأقل وشردت آلافا آخرين في غرب البلاد.

وقال جيان ناث داكال حاكم منطقة مياجدي الواقعة على بعد 200 كيلومتر شمال غربي العاصمة كاتمندو، إن تسعة أشخاص لقوا حتفهم وفقد أكثر من 30 شخصا آخرين فضلا عن دمار بعض المنازل أمس الجمعة وتوقع زيادة العدد، وفقا لوكالة رويترز.

وذكر مسؤول حكومي آخر أن سبعة أشخاص لاقوا حتفهم بمنطقة كاسكي المجاورة. وقتل سبعة آخرون حتفهم في منطقة جاجاركوت بأقصى غرب البلاد.

وقال مسؤول كبير بالشرطة "نبحث عن ثمانية أشخاص لا يزالون في عداد المفقودين".

والانهيارات الأرضية والسيول شائعة في نيبال ذات الطبيعة الجبلية خلال موسم الأمطار في الفترة من يونيو وحتى سبتمبر من كل عام.