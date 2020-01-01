أرامكو السعودية تعلن زيادة سعر بنزين 91 و95 لشهر يوليو

أعلنت أرامكو السعودية، مساء اليوم الجمعة، زيادة في سعر بنزين 91 و95 وثبات أسعار الديزل والكيروسين لشهر يوليو.

ورفعت أرامكو السعودية ،مساء اليوم الجمعة أسعار البنزين لشهر يوليو 2020، والتي يبدأ تطبيقها ابتداءً من صباح غد السبت، سعر بنزين 91 إلى 29ر1 ريال للتر من 98ر0 ريال وسعر بنزين 95 عند 44ر1 ريال للتر من 18ر1 ريال ، فيما أبقت على أسعار الديزل عند 52 هللة للتر، والكيروسين عند 70 هللة للتر.

وكانت أرامكو السعودية، قد أعلنت في فبراير الماضي عن تعديل فترة المراجعة الدورية لأسعار البنزين من ربع سنوية إلى شهرية، حيث يتم التعديل في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي والتطبيق يكون صباح اليوم الحادي عشر، وذلك وفقًا لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه.

وأشارت الشركة إلى أن تعديل أسعار منتجات الطاقة يتم وفقًا لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه، وأن الأسعار المحلية لمنتجات الطاقة قابلة للتغيير ارتفاعًا وانخفاضًا، تبعًا للتغيرات في أسعار التصدير من المملكة إلى الأسواق العالمية.