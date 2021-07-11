فوز حزب «جيرب» في الانتخابات البلغارية بهامش ضئيل

انتهت الانتخابات البرلمانية التي جرت في بلغاريا اليوم الأحد إلى نتائج متقاربة للغاية، وأظهرت استطلاعات خروج الناخبين من مراكز الاقتراع تقدم حزب رئيس الوزراء السابق بويكو بوريسوف أمام الحركة المناهضة للمؤسسات بقيادة مقدم البرامج ستانيسلاف تريفونوف، بهامش ضئيل.



وفاز حزب "جيرب" بزعامة بوريسوف بـ5ر23 % من الأصوات، بينما فاز حزب تريفونوف المعروف باسم "اي تي ان"، بـ 3ر22 %، وفقا للاستطلاع الذي أجرته مؤسسة "ألفا للأبحاث عبر محطة تليفزيون "بي ان تي" العامة.



وجاء حزب الاشتراكيين وحزب بلغاريا الديمقراطية في المركز الثالث بحصول كل منهما على 1ر14 % . وأظهرت النتائج أن ستة أحزاب ستدخل البرلمان.



وإذا تأكد هذا من خلال النتائج الرسمية المقرر أن يبدأ الإعلان عنها في وقت لاحق مساء اليوم، ربما يأتي برلمان معلق، لتستمر الأزمة السياسية التي تعيق جهود تحسين مستوى المعيشة في البلاد، والذي يعد ضمن الأدنى في الاتحاد الأوروبي، كما أن البلاد هي الأسوأ داخل التكتل من حيث الفساد.