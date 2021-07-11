السيطرة على حرائق في اليونان، لكن الخطر لا يزال قائما بسبب ارتفاع درجات الحرارة

سيطرت طواقم الإطفاء في اليونان على العديد من حرائق الأدغال والغابات، اليوم الأحد، بالاستعانة بقاذفات مياه جوية ومروحيات ومئات من رجال الإطفاء ومتطوعين.

وذكر جهاز الإطفاء أن حوالي 64 حريقا اندلع بمختلف أنحاء البلاد، على مدى الساعات الـ24 الماضية.

وأصدرت هيئة الدفاع المدني اليونانية تحذيرا من الحرائق اليوم الأحد، لوسط اليونان وجزيرة "كريت".

وكان أكبر حريق قد اندلع في جزيرة "يوبويا" أمس السبت. ولم يتضح سبب اندلاع حرائق الغابات، التي بدأت منتصف نهار أمس في الغابات، بالقرب من جزيرة "نيا ستيرا" في الجزء الجنوبي من الجزيرة.

وانتشر الحريق بسرعة بسبب الرياح القوية. وتم إخلاء قرية، لكن لم يصب أحد.

وتم اعتقال رجل كان يحاول حرق أوراق شجر وأغصان جافة.

وتشهد أجزاء من اليونان ارتفاعا كبيرا في درجات الحرارة على مر الأسبوعين الماضيين، حيث تراوحت درجات الحرارة بين 35 و 40 درجة مئوية.