 السيطرة على حرائق في اليونان، لكن الخطر لا يزال قائما بسبب ارتفاع درجات الحرارة - بوابة الشروق
الأحد 11 يوليه 2021 12:24 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما رأيك بمقترح تعديلات عقوبات قانون التحرش الأخيرة؟

النتـائـج تصويت

السيطرة على حرائق في اليونان، لكن الخطر لا يزال قائما بسبب ارتفاع درجات الحرارة

أثينا - (د ب أ)
نشر في: الأحد 11 يوليه 2021 - 12:06 م | آخر تحديث: الأحد 11 يوليه 2021 - 12:06 م

سيطرت طواقم الإطفاء في اليونان على العديد من حرائق الأدغال والغابات، اليوم الأحد، بالاستعانة بقاذفات مياه جوية ومروحيات ومئات من رجال الإطفاء ومتطوعين.

وذكر جهاز الإطفاء أن حوالي 64 حريقا اندلع بمختلف أنحاء البلاد، على مدى الساعات الـ24 الماضية.

وأصدرت هيئة الدفاع المدني اليونانية تحذيرا من الحرائق اليوم الأحد، لوسط اليونان وجزيرة "كريت".

وكان أكبر حريق قد اندلع في جزيرة "يوبويا" أمس السبت. ولم يتضح سبب اندلاع حرائق الغابات، التي بدأت منتصف نهار أمس في الغابات، بالقرب من جزيرة "نيا ستيرا" في الجزء الجنوبي من الجزيرة.

وانتشر الحريق بسرعة بسبب الرياح القوية. وتم إخلاء قرية، لكن لم يصب أحد.

وتم اعتقال رجل كان يحاول حرق أوراق شجر وأغصان جافة.

وتشهد أجزاء من اليونان ارتفاعا كبيرا في درجات الحرارة على مر الأسبوعين الماضيين، حيث تراوحت درجات الحرارة بين 35 و 40 درجة مئوية.

 


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك