العاهل السعودي وسلطان عُمان يتبادلان أرفع الأوسمة في البلدين

تبادل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسلطان عُمان هيثم بن طارق آل سعيد اليوم الأحد أرفع الأوسمة في البلدين، وذلك احتفاء "بزيارة الدولة الأولى" للسلطان هيثم للمملكة، والتي بدأت في وقت سابق اليوم الأحد.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" ان العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز،قدم قلادة الملك عبدالعزيز لـ "سلطان عُمان هيثم بن طارق آل سعيد".

كما قدم سلطان عُمان لـ "خادم الحرمين الشريفين"، وسام آل سعيد الذي يعد أرفع الأوسمة العمانية".

وتعتبر "قلادة الملك عبدالعزيز"، أرفع الأوسمة السعودية درجة في التكريم، ويحملها العاهل السعودي بعد مبايعته إضافة إلى "قلادة بدر الكبرى".

وتتساوى "قلادة الملك عبدالعزيز" مع "قلادة بدر الكبرى" في الدرجة، ولا تمنح إلا تكريمًا للملوك ورؤساء الدول.

ووصل سلطان عمان اليوم الأحد إلى السعودية في زيارة للمملكة تعد هي الأولى له خارج بلاده منذ تقلده منصبه في يناير 2020 خلفا للسلطان الراحل قابوس بن سعيد.

وعقد العاهل السعودي وسلطان عمان جلسة مباحثات رسمية جرى خلالها استعراض العلاقات الأخوية التاريخية والراسخة بين قيادتي البلدين.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم، أن الملك سلمان استقبل في قصر نيوم، اليوم، السلطان هيثم حيث بحثا آفاق التعاون المشترك، وسبل تعزيزه وتطويره في شتى المجالات.

كان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في مقدمة مستقبلي السلطان هيثم في مطار خليج نيوم، حيث جرت مراسم استقبال رسمية ترحيبا بقدومه.

وقال بيان رسمي سعودي إن "الزيارة تاتي في إطار تعزيز العلاقات الأخوية التاريخية الراسخة بين قيادتي البلدين وتوسيعًا لآفاق التعاون المشترك وسبل تطويره في مختلف المجالات بما يعود على شعبي البلدين بالخير والنماء".

وسيتم خلال الزيارة "بحث كافة جوانب التعاون التي من شأنها أن ترتقي بالبلدين إلى المستويات التي تلبي تطلعات أبنائهما وتحقق الأهداف المرسومة والغايات المنشودة في كافة المجالات؛ وصولا لنتائج تخدم المصالح المشتركة للبلدين، وتكفل حاضرًا ومستقبلا أكثر ازدهارًا ورخاءً وإشراقًا" وفق ما أكده البيان الرسمي للزيارة الذي بثته وكالة الأنباء العمانية.