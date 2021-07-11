محافظ أسيوط يعتمد درجات تنسيق القبول بالمدارس الثانوية الفنية

اعتمد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الأحد، درجات تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي الفني بمختلف فروعه "زراعي- صناعي- تجاري- فندقي" للعام الدراسي 2021/ 2022 لتصبح درجة القبول بالتعليم الفنى الزراعي 140 درجة والتعليم الفني التجاري 238 درجة للفندقي و230 درجة للتعليم الفني التجاري التجريبي نظام الخمس سنوات.



وبالنسبة للتعليم الفني التجاري نظام الثلاث سنوات تتراوح الدرجات بين 239.5 إلى 160 درجة حد أدنى وحسب الأماكن المتاحة في المدارس بكل ادارة تعليمية، وذلك في ضوء المؤشرات العامة لنتيجة الشهادة الإعدادية، وذلك بحضور محمد عبد المحسن وكيل وزارة التربية والتعليم، ومحمد النمر مدير عام التعليم الفني بمديرية التربية والتعليم بأسيوط.



وأشار محافظ أسيوط إلى أن درجات القبول بالتعليم الفني الصناعي تمثلت في 225 درجة للحد الأدنى للقبول بمدرسة أسيوط الفنية بنات حسب الأعداد التي تحددها المدرسة وفق كثافتها، و239.5 درجة إلى 160 درجة لباقي مدارس التعليم الفني الصناعي وحسب الأماكن المتاحة في المدارس بكل إدارة تعليمية، مطالبًا الطلاب ببذل المزيد من الجهد لتحقيق التفوق الدراسي والعملي والوصول إلى التأهيل الجيد لسوق العمل.



وأضاف أن عدد الفصول المتوقعة في الصف الأول الثانوب الفنب للعام الدراسب 2021/ 2022 يبلغ 718 فصلًا، باجمالي طلاب 28 ألفًا و679 طالبًا وطالبة.



ومن ناحيته، أوضح مدير التعليم الفني بالمحافظة أنه بالنسبة للطلاب الذين سوف يتم تحويلهم للتعليم المهني طبقا للقرار الوزاري رقم 90 نسبة 2.5% كحد أدنى ويحتمل زيادة هذه النسبة إلى 4% وتوزع كالتالي: نسبة (2.5%) للتعليم الفنى الصناعي ونسبة (1.5%) للتعليم الفني الزراعي، ويكون ذلك للطلاب الناجحين في الدور الثاني والحاصلين على أقل مجموع درجات والأكبر سنا، لافتا إلى أن الإدارات التي ليس بها أكثر من نوعية تعليم فني ويتعذر انتقال الطالبات يوميا من إدارة إلى أخرى يتم استيعاب الطالبات بتلك النوعية الموجودة داخل الإدارة دون التقيد بالحد الأدنى للدرجات.