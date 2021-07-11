رئيس وزراء إسرائيل: اللبنانيون يدفعون ثمن استيلاء إيران على دولتهم

حمّل رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت إيران المسؤولية عن الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعانيها اللبنانيون.

وقال في مستهل الاجتماع الأسبوعي لحكومته اليوم الأحد إن "الدولة اللبنانية على حافة الانهيار، مثلها مثل جميع الدول التي تستولي عليها إيران، وهذه المرة المواطنون اللبنانيون يدفعون الثمن".

وأضاف :"يجب الفهم أن اللبنانيين يدفعون ثمنا باهظا بسبب استيلاء إيران على دولتهم.. ونتابع الأوضاع هناك عن كثب، وسنبقى على أهبة الاستعداد".

وأعلن الجيش الإسرائيلي أمس إحباط محاولة تهريب أسلحة على الحدود مع لبنان، حيث تم ضبط 43 قطعة سلاح في منطقة الغجر بعدما رصدت استطلاعات الجيش مشتبها فيهم ينقلون حقائب من لبنان إلى داخل إسرائيل.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس عرض مؤخرا تقديم مساعدات إنسانية للبنان لدعمه في أزمته المالية الحادة.

وذكرت تقارير إسرائيلية أن جانتس تقدم بالعرض إلى قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل). وتجدر الإشارة إلى أنه لا توجد علاقات دبلوماسية بين إسرائيل ولبنان، وسبق أن رفض لبنان تلقي مساعدات من إسرائيل لكونها "دولة معادية".