 فيديو.. العاهل السعودي يمنح سلطان عمان قلادة الملك عبدالعزيز - بوابة الشروق
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فيديو.. العاهل السعودي يمنح سلطان عمان قلادة الملك عبدالعزيز

سلمان بن عبد العزيز
سلمان بن عبد العزيز
هديل هلال
نشر في: الأحد 11 يوليه 2021 - 5:18 م | آخر تحديث: الأحد 11 يوليه 2021 - 5:18 م
عرضت وكالة الأنباء السعودية «واس»، مقطع فيديو يرصد تقديم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، قلادة الملك عبدالعزيز إلى السلطان هيثم بن طارق، سُلطان عُمان؛ تقديرًا له.

ومن جهته قدم سُلطان عُمان لخادم الحرمين الشريفين، وسام آل سعيد الذي يعد أرفع الأوسمة العمانية تقديراً له.

ثم شهد خادم الحرمين الشريفين وسُلطان عُمان، بحضور ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، توقيع مذكرة تفاهم بشأن تأسيس مجلس التنسيق السعودي العُماني.

ووقع المذكرة عن الجانب السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، وعن الجانب العماني بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية بسلطنة عمان.



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